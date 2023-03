KPÖ: Mini-Hotel wird zur Wahlkampf-Bühne

Die KPÖ Plus von Kay-Michael Dankl setzt vor der Landtagswahl ganz auf das „Schlüsselthema Wohnen“, wie es der Gemeinderat nennt. So fand die Präsentation des Wahlprogramms am Freitag an einem symbolträchtigen Ort statt: Dankl mietete sich in einem Mikro-Hotel-Zimmer in einem früheren Wohnhaus in der Elisabeth-Vorstadt ein und hielt dort seine Pressekonferenz ab. Das Wohnhaus aus der Gründerzeit wurde von einem Investor umgewandelt und wird heute als Kleinhotel betrieben. „Das sind Wohnungen, die am angespannten Wohnungsmarkt fehlen und die Wohnkosten weiter in die Höhe treiben“, stellt Dankl fest und fordert für Salzburg ein Wohnraumschutzgesetz.