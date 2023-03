David Alaba macht seiner Shalimar den Superman

Daheim gegen Valladolid

Alaba selbst zeigt sich in seiner aktuellen Insta-Story übrigens beim Training mit Real, ganz normal wieder mit der Mannschaft. Nächste Herausforderung: Am Sonntag wartet in Spaniens La Liga Valladolid. Anpfiff ist um 16.15 Uhr. Der Titel scheint für die Königlichen allerdings in weite Ferne gerückt. Erzrivale Barca führt die Tabelle mit zwölf Punkten Vorsprung an.