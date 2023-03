Nach 50 Jahren wieder beim „Jedermann“ dabei

Schon 1955 dabei

Heesters spielte 1973 die Buhlschaft an der Seite von Curd Jürgens. Sie war bereits 1955 bei den Salzburger Festspielen als Sophie in Schillers „Kabale und Liebe“ zu sehen, 1960 als Isabel in Calderon de la Barcas „Dame Kobold“ sowie 1979 als Genia in Arthur Schnitzlers „Das weite Land“.