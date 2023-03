Nach „Bild“-Aus: Nagelsmann-Freundin hat neuen Job

Mulmiges Gefühl

Gerüchten zufolge soll Nagelsmanns Beziehung zu der Reporterin monatelang für angespannte Stimmung an der Säbener Straße gesorgt haben. Die Münchner seien nicht mehr in der Lage gewesen, zu kommunizieren, was sie eigentlich denken, da sie immer Angst gehabt hätten, dass das Gesagte seinen Platz in der Zeitung finden würde, heißt es.