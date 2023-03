Lob an Jung-Goalie: „Das ist fast beängstigend“

Violets-Coach Harald Suchard geht bei Sandali Conde gar weiter: „Er hat Bundesliga-Potenzial, wird uns noch Punkte retten - seine Form ist fast beängstigend“, lobte er den Tormann, seit Sonntag 20 Jahre, schon in der Vorbereitung. Dann erlitt Conde einen Syndesmoseband-Einriss. Nach dem 0:3 beim GAK gibt „Sandi“, bereits 12 Jahre bei Violett und in Österreichs U21-Team, morgen sein Heim-Comeback - just gegen Titelfavorit Blau-Weiß Linz. „Ich bin topfit, fühle mich sehr gut“, so der Rapmusik- und Bayern-Fan aus Kagran, der fünf Geschwister hat (Bruder Saidouna spielt bei Slovan).Sein Herausspiel-Patzer zuletzt? „Ich schieße keine Bälle weg, suche flache, spielerische Lösungen.“ Der Abstiegskampf? „Wir sind sehr jung. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Liga halten können.“