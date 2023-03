Mit 73 (!) pfeift Kärntner Schiri immer noch!

„So lange es gesundheitlich möglich ist, werde ich weiter pfeifen oder an der Linie stehen“, erzählt Haring, der täglich seinen 10 Kilometer langen Spaziergang an der Drau macht und auch den jährlichen Schiri-Leistungstest stets ohne Probleme besteht. In den letzten fünf Jahrzehnten hat Haring viele Kicker und auch deren Kinder auf dem Spielfeld vor seiner Pfeife gehabt.