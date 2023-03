Sturm gegen GAK: Im Derby regiert die Vorsicht

Rund 4500 Zuschauer sahen am 1. Oktober in Liebenau das 1:1 im Zweitliga-Derby zwischen GAK und Sturm II. Diese Kulisse wird es Freitag in Kapfenberg wohl nicht spielen. Dorthin weichen die Schwarzen, die sonst in Gleisdorf spielen, aus Sicherheitsgründen aus. „Natürlich hätten wir gerne in Graz gespielt, aufgrund der Dichte des Spielkalenders haben wir das verworfen. Der Rasen muss geschont werden“, so Sturms Sicherheitschef Bruno Hütter.