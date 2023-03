Zeller machte in Bern nächsten Schritt nach vorne

Das Saison-Aus für Eishockey-Export Benjamin Baumgartner war besonders bitter! In Spiel sechs der Viertelfinalserie (best of seven) musste der Stürmer aus Zell am See mit seinen Bernern gegen Biel – Co-Trainer Oliver David wird als McIlvane-Nachfolger gehandelt, Ex-Bulle Fabio Hofer erzielte das 1:0 – 1,5 Sekunden vor Ende das 3:4 hinnehmen. Die Serie endete mit 2:4 – der Traditionsverein aus der Schweizer Hauptstadt war draußen. „Ich hatte immer den Glauben daran, dass wir sie schlagen können, das Ende war bitter“, erzählt der Pinzgauer.