Mädchen umzingelt, beraubt: Junges Trio entlarvt

Die Szenen, die sich am 4. März gegen 18.30 Uhr in Innsbruck abgespielt hatten, wird das Mädchen wohl nicht mehr so schnell vergessen können. Damals wurde die 13-Jährige von zunächst vier unbekannten Burschen regelrecht eingekesselt. Die Nachwuchs-Ganoven bedrohten die Jugendliche mit einer Tracht Prügel und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen.