Grazer Theater im Bahnhof bereitet Unbehagen

Einkuscheln in die eigenen vier Wände

Das tut in dieser Saison auch das TiB, allerdings erkennt man die Räume in der Elisabethinergasse 27a kaum wieder. „Wir haben entrümpelt, Wände eingerissen, neue Leitungen montiert und neue Farbkonzepte entwickelt“, erzählt Johanna Hierzegger bei einer Führung durch die Noch-Baustelle. „Eine neue Raumwahrnehmung für uns bedeutet neue Perspektiven für das Publikum.“ Quartier Theater im Bahnhof heißen die Räumlichkeiten, in denen sich das Programm 2023 abspielt (mit Ausnahme der Impro-Show, die im Orpheum Extra bleibt). Und fast alle Produktionen in diesem Jahr bespielen mehrere Räume gleichzeitig. So auch „Meine gekränkte Freiheit - Als mir unsere kommunistische Bürgermeisterin erschienen ist“, das am 21. April Premiere hat. „Acht Darsteller spielen die gleiche Figur gleichzeitig in drei Räumen“, kündigt Regisseur Helmut Köpping an und traut dem Publikum zu, zu entscheiden, was es sehen möchte.