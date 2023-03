Wegen zwei Hitler-Weinen in Gaststube verurteilt

Zwei Flaschen Rotwein mit dem Porträt von Adolf Hitler brachten einen Salzburger Landwirt und Gastronom (53) in den Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Salzburg. Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz lautet der Vorwurf beim Prozess am Dienstag. Weil der Wirt den in Italien erhältlichen „Führerwein“ in seiner Gaststube für andere Gäste zur Schau gestellt habe.