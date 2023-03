Mit der „Krone“ zum Handball-Event des Jahres

David gegen Goliath

Das Hinspiel des WM-Playoffs wird am 8. April im BSFZ Südstadt um 18 Uhr gespielt, ein paar Tage später trifft das österreichische Team dann in Malaga auswärts auf Spanien. Der Sieger aus beiden Spielen ist fix für die Weltmeisterschaft in Dänemark/Norwegen/Schweden im Dezember 2023 qualifiziert. Auch wenn Spanien der Favorit ist, der schon jahrelang in der europäischen Spitze dabei ist, sieht Teamchef Herbert Müller eine Chance, die Sensation zu schaffen und Spanien zu bezwingen.