Regionalkultur ist wertvoller Tourismuspartner

Regionale Kulturangebote weiterentwickeln

Die Vortragsreihe „IMPULS Regionalkultur & Tourismus“ richtet sich an Tourismus- und Kulturverantwortliche in den niederösterreichischen Gemeinden. Im Fokus steht das Entwicklungspotential regionaler Kulturangebote in den Gemeinden, um eine Region nachhaltig touristisch zu erfassen. In drei Online-Vorträgen geben hochkarätige Referenten aus Tourismus, Wirtschaft, Kultur oder Gastronomie Einblicke in ihr Wirken und teilen ihre wertvollen Erfahrungen mit Regionalkultur und Tourismus.