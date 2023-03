Tiroler (75) missbrauchte die Stiefenkeltochter

„Keine geschlechtlichen Handlungen passiert“

Der Verteidiger verfolgte naturgemäß eine andere Strategie: „Mein Mandant hat nie wirklich eine geschlechtliche Handlung an dem Kind vorgenommen!“ Der Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs sei somit auch nicht erfüllt, der Angeklagte also freizusprechen. Man müsse sich auch fragen, wem man mehr glaube – einem „mittlerweile 12-jährigem Mädchen oder einem 75-jährigen Mann“, so der Verteidiger. Der Mann, der bis zum Prozessbeginn zu den Vorwürfen nichts gesagt hatte, brach schließlich am Montag am Landesgericht Innsbruck sein Schweigen, konnte sich die Vorwürfe seiner Stiefenkeltochter jedoch nicht erklären.