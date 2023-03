Missbrauch von Teenager: Beschuldigter wieder frei

Wie berichtet, fand der Übergriff in der Nacht auf den 12. März in einem Lokal in Wiener Neustadt statt. Dort soll der Mann dem Opfer eine Substanz, vermutlich K.-o.-Tropfen, ins Getränk gemischt und sie danach auf der Toilette brutal vergewaltigt haben. Ein Drogenschnelltest ist positiv verlaufen, zudem kann sich die 13-Jährige an nichts mehr erinnern. Das Ergebnis eines toxikologischen Gutachtens ist weiterhin ausständig.