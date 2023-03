Fisser Hotel ist „natürlich“ Goldes wert

„Wir überlegten uns eine spezielle Philosophie“

Dabei sind der gelernte Elektriker und Skilehrer Martin Rietzler und seine aus der Ukraine stammende Frau Tanja Quereinsteiger. Erst vor zwölf Jahren gab’s die Entscheidung, das 76-Betten-Hotel zu bauen. Okay, ein Gastro-Betrieb in Fiss könnte durchaus ein Selbstläufer sein, aber die Rietzlers wollten ihren Gästen besonderen Charme bieten. „Wir überlegten uns eine spezielle Philosophie“, erzählt Martin beim „Krone“-Besuch. Darauf lässt schon der außergewöhnliche Name schließen: „Natürlich. Hotel mit Charakter.“ „Die Gäste sagen mittlerweile einfach Natürlich“, so der Chef ohne Chefgehabe. Somit sei das Konzept bereits aufgegangen, weil Natürlichkeit das zentrale Wort ist und mit ihr das vertrauensvolle „Du“ auch zu den Gästen. „Wir haben keine Hierarchie hier im Haus“, ergänzt Tanja, „alle, ob Gast, Putzfrau oder Chef, sind gleichgestellt. Viele Gäste haben beruflich ein etwas steifes Umfeld, bei uns kann jeder sein, wie er wirklich ist, eben natürlich.“