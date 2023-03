Flüge am Salzburger Flughafen gestrichen

In ganz Deutschland stehen seit Mitternacht Züge, Busse und Flugzeuge still. Der 24-stündige Warnstreik führt auch in Österreich zu Beeinträchtigungen im Bahn- und Flugverkehr. Spürbar ist der Streik der Deutschen Verkehrsbediensteten auch am Salzburger Flughafen. Zumindest drei Flugverbindungen nach Deutschland und fünf nach Salzburg fallen am heutigen Montag aus. Die Flüge nach Köln und Frankfurt wurden bereits annulliert. Weitere Verbindungen könnten noch folgen, heißt es vom Flughafen.