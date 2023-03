Traktor stürzte in See, Fahrer hatte großes Glück

Dramatische Szenen spielten sich am späten Freitagnachmittag am Starkenberger See im Tiroler Tarrenz (Bezirk Imst) ab. Ein 79-Jähriger stürzte mit seinem Traktorgespann in das Gewässer. Weil er keine andere Möglichkeit hatte, musste der Einheimische zu Fuß losziehen, um Hilfe zu holen.