Nach Prügelattacke von Lokalgast spricht der Wirt

Wilde Szenen spielten sich - wie berichtet - in einem Lokal in Kundl im Tiroler Bezirk Kufstein am Mittwoch gegen 18 Uhr ab. Grund war ein Gast, der zu tief ins Glas geschaut hatte. Als der Wirt ihn davon abhalten wollte, ins Auto zu steigen, kassierte er eine Tracht Prügel. Die „Tiroler Krone“ sprach mit dem Gastronomen.