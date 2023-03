Schiedsrichter-Eklat: UEFA ermittelt gegen Barca

Vorwurf zurückgewiesen

Sowohl Vereinsvertreter als auch Negreira haben die geschäftlichen Verbindungen eingeräumt, aber den Vorwurf der Korruption zurückgewiesen. Barças aktueller Präsident Joan Laporta prangerte „eine Kampagne zur Destabilisierung des Teams und zur Kontrolle des Klubs“ an. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Klub gegen neun Journalisten und Medien wegen deren Berichterstattung in dem Fall gerichtlich vorgeht.