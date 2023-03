Zahlreiche Jubiläen in der Saison 2023/2024

Mit einem Paukenschlag startet zum Saisonauftakt am 18. und 19. September Adam Fischer sein auf drei Jahre anberaumtes Haydn-Fest. Die gleichnamige Symphonie war für den Dirigenten, der seine Karriere vor 50 Jahren in Graz als Korrepetitor begonnen hat, ein Schlüsselerlebnis. In insgesamt zwölf Veranstaltungen rückt er das symphonische Werk ins Zentrum, bringt aber auch die Oper „Orfeo ed Euridice“ (am 21. 9. 2023), die „Vier Jahreszeiten“ (2024) und „Die Schöpfung“ (2025) zur Aufführung. Auch in den Philharmonischen Soireen widmet man sich Haydn. Mit dem „Morgen“ gibt am 24. 10. der designierte Chefdirigent der Grazer Philharmoniker, Vassilis Christopoulos, seinen Einstand im Musikverein. In zwei Orchesterkonzerten wird er zudem seine griechische Heimat musikalisch einfließen lassen.