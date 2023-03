Region um den Ötscher wird riesiges „Klima-Labor“

Biologische Untersuchungen

Konkret sollen in der Region die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität, also die biologische Vielfalt in der Natur, die Landnutzung sowie auf die Gesellschaft untersucht werden. Die Initiatoren erwarten sich von der Realisierung des Projekts „internationale Strahlkraft“ sowie „Vorbildwirkung für den gesamten Alpenraum“. Gekoppelt sollen bei der Forschung wissenschaftliche Arbeit und regionale Kräften werden. Das können Schulen, Gartenbesitzer und vor allem Landwirte sein. „Dadurch sollen praktische Lösungen gefunden und Antworten auf brennende Fragen zu Klimawandel und natürlichen Ressourcen gegeben werden“, heißt es.