Medizinischer Notfall: Buslenker verlor Kontrolle

Lenker in Klinik geflogen, Fahrgäste unverletzt

Der 31-jährige Buslenker wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Laut derzeitigem Stand dürften keine weiteren Personen verletzt worden sein. Es entstand jedoch teils massiver Schaden an den Fahrzeugen und an der Hausfassade.