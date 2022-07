Getränke in steirischen Lokalen wurden teurer

Stolze 4,40 Euro für einen Spritzer

Am höchsten fielen die Preise erwartungsgemäß in der Landeshauptstadt aus. Hier wurde der teuerste Spritzer der Erhebung gefunden (4,40 Euro) - um 29 Prozent teurer als in den Bezirksstädten. Günstiger stillt man den Durst in kleineren Orten: „Im Bezirksvergleich findet sich das günstigste Bier (0,5 l) um 3,60 Euro in Feldbach. Der niedrigste Preis für Apfelsaft mit Leitungswasser (0,5 l) wird in Thörl mit zwei Euro gezahlt“, so AK-Marktforscher Josef Kaufmann.