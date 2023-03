35 Tiroler Kinder aus dem Schulsystem verschwunden

Trend aus Corona-Zeit treibt gefährliche Blüten

Worum geht es: Häuslicher Unterricht erfuhr in der Corona-Zeit einen Boom. Österreichweit wurden 7500 Kinder privat unterrichtet, in Tirol 450. Das Recht darauf ist über die Verfassung garantiert. Mittlerweile ist der Trend etwas abgeflacht. Wie berichtet, wurden im Vorjahr 330 Tiroler Kinder von der Schule abgemeldet. Laut Bildungsdirektion sind 70 während des Schuljahres wieder zurückgekehrt, weil privater Unterricht eben doch nicht so einfach zu organisieren ist.