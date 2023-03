Klimawandel setzt steirischer Wasserversorgung zu

Wie so oft fehlt aktuell der Regen. Im Südosten der Steiermark gab es im Februar teilweise nur halb so viel Niederschlag wie in den Jahren zuvor. „Man sieht in Europa, was auf uns zukommt“, sagt der für Wasserwirtschaft zuständige Landesrat Hans Seitinger (ÖVP). „Die Franzosen beten um Regen, in Spanien sind zehn Prozent der Fläche verdorrt, in der Po-Ebene trocknen Äcker aus.“