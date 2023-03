Eine halbe Karriere für Horváths Lebenswerk

Ödön von Horváths Komödie „Zur schönen Aussicht“ ist eines seiner frühesten Stücke, geschrieben 1926/27. Allerdings verschwand es vorerst in der Schublade und wurde erst 1969 uraufgeführt - übrigens am Grazer Schauspielhaus in der Regie von Gerald Szyszkowitz. Das und noch vieles mehr schüttelt die Literaturwissenschafterin, Autorin, Kritikerin und Kuratorin Nicole Streitler-Kastberger aus dem Ärmel. Was kein Wunder ist, arbeitet sie doch seit 2005 an der „Wiener Ausgabe“ des Werks von Ödön von Horváth - der kritischen Gesamtedition eines der wohl bedeutendsten österreichischen Autoren der Zwischenkriegszeit.