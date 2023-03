Fans hoffen: Graz bastelt an zweiter Fußball-Arena

Die „Krone“-Story in der Vorwoche über die teils drastische Mieterhöhung für Sturm und GAK in Liebenau hat dem Stadion-Gipfel am Dienstag noch einmal zusätzliche Würze verpasst. Für drei Stunden war das Gespräch zu Mittag angesetzt, nach etwas mehr als 90 Minuten war aber alles erledigt. Alle Beteiligten betonten im Anschluss das gute Gesprächsklima.