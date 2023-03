Baustellen-Einbrecher richteten hohen Schaden an

Die Tat dürfte sich bereits in der Nacht auf Freitag ereignet haben, wurde aber erst jetzt bekannt, als der Firmenchef am Montag die Polizei alarmierte. Eine Panzerkiste der Firma, verschlossen mittels Vorhangschloss, wurde von der Täterschaft aufgebrochen und daraus Werkzeuge (Bohrhammer, Bohrschrauber, Vermessungsgerät, Blindnietgerät, mehrere Akkus) gestohlen. Auch diverse Kabel fielen den Tätern in die Hände.