Kaninchen gerade noch aus brennendem Haus gerettet

Morgendlicher Alarm in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha: In der Nähe des Ofens eines Einfamilienhauses fing es aus noch ungeklärter Ursache zu brennen an. Die Bewohnerin versuchte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte noch, das Feuer mit dem Gartenschlauch zu löschen. „Der Brand hatte sich jedoch schon sehr großflächig im Wohn-Essbereich ausgebreitet und das Erdgeschoss war stark verraucht“, schildern die Kameraden der Feuerwehr Leopoldsdorf.