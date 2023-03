Arbeiter nahmen Wirt auf die Schaufel - Prozess!

Können Sie sich an die Scherzanrufe der Zeichentrickserie Simpsons erinnern, in denen Sohn „Bart“ mit Freunden oder Schwester in „Moe´s Taverne“ anrief und den Barkeeper veräppelte? Als der gelbe Zeichentrickwirt dann auch darauf kam, dass er Mittelpunkt eines Scherzes war, endete das immer in schlimmen Dingen, die er dem anonymen Anrufer wünschte. Im Waldviertel gab es nun einen ähnlichen Fall, der zwar nicht in ausfälligen Bemerkungen, aber vor dem Landesgericht St. Pölten endete.