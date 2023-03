Nach Star-Revolte: Teamchefin muss gehen

Am Donnerstag hat sich Frankreichs Fußballverband (FFF) von der in die Kritik geratenen Frauen-Teamchefin Corinne Diacre getrennt. Noch am Mittwoch hatte die 48-Jährige laut Medien beteuert, trotz der angeblichen Stimmungsmache gegen sie an ihrem Posten festzuhalten.