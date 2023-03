WAC: Das sind die Pläne von Neo-Trainer Schmid

An seiner neuen Wirkungsstätte im Lavanttal wird Manfred Schmid als Neo-Trainer des Bundesligisten Wolfsberger AC erst einmal auf fußballerische Kunststücke verzichten. „Zauberfußball zu versprechen, wäre zu diesem Zeitpunkt ein Blödsinn. Es geht darum, Stabilität und Kompaktheit in die Mannschaft zu bringen“, sagte der Nachfolger von Robin Dutt am Dienstag bei seiner Antritts-Pressekonferenz. Am Nachmittag leitete der 52-Jährige zum ersten Mal das Training bei den Kärntnern.