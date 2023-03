Rennen um Meistergruppe: Das sagt Herbert Prohaska

Denn in den letzten zwei Runden kommen spezielle Faktoren hinzu, auch wenn es nichts bringt, wenn man zu rechnen beginnt, so hat jeder die Tabelle im Kopf, weiß jeder, worum es geht, Sonntag bei Rapid gegen Tirol wissen alle genau, was das für ein Schlüsselspiel ist. Da musst du jetzt im Kopf dafür bereit sein und auch Nervenstärke zeigen, die Trainer werden diese Woche auch in diese Richtung mit ihren Spielern arbeiten. Wobei es eigentlich für einen Trainer nichts Schöneres als diese Spiele gibt: Kein Spieler wird den Gegner unterschätzen, jeder wird voll konzentriert sein, alle haben ja ein gemeinsames großes Ziel vor Augen.