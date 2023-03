Sehnsucht nach Demut

In einer Zeit der großen Krisen und der tiefen Verunsicherung erwartet man sich an der Spitze von Regierungen nahbare Menschen, denen die Schwierigkeiten des Alltags nicht nur vom Hörensagen bekannt sind. Man erwartet sich Persönlichkeiten, die sich in schwieriger Lage nicht in Schweigen hüllen, die sich nicht hinter teuren und hochgerüsteten PR-Apparaten verschanzen und die für mordskomplizierte Lösungen nicht viele Monate ins Land ziehen lassen.