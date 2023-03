Osttiroler Tourismus: Gute Finanzen, große Pläne

Gefülltes Börserl ermöglicht viele Projekte

Dass man finanziell gut dastehe, zeigen die Kennzahlen, etwa die Eigenkapitalquote von 62% oder die liquiden Mittel. Dort liege man klar über den vom Land vorgegebenen Werten. „Osttirol ist die Nummer eins in Tirol, was diese Zahlen angeht“, lobt der Obmann. Die finanzielle Situation gibt somit auch mehr Spielraum, eine breite Masse an Projekten vorzustellen. Neben der 480.000 Euro-Hängebrücke am Iseltrail will man im Wichtelpark Sillian, der Galitzenklamm oder im geplanten Venedigerzentrum in Prägraten investieren.