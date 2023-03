Neuer Flieger bekämpft Hagel-Plage in Steiermark

Ganzer Ex-Bezirk Fürstenfeld für Hagelabwehr entschieden

Dienstagnachmittag ist ein historischer Tag für das Team der steirischen Hagelabwehr. Sie bekommt ihre fünfte „Susi“ - so nennt Mündler die Flugzeuge seiner Flotte: „Drei sind jetzt in Graz, eines ist in Fürstenfeld.“ Das neue aus Sofia soll am Thalerhof dazukommen, ein anderes dafür in Weiz eingesetzt werden und ein weiteres vielleicht in Fürstenfeld.