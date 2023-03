Listige Profi-Diebe tricksten Verkäuferin aus

Täter bereits vorher ertappt

Erst später wurde beim Sichten der Videoüberwachungsanlage der Diebstahl festgestellt. Es entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Vermutlich dieselben Täter versuchten bereits am Vormittag des Mittwoch in einer anderen Drogerie in Wörgl Parfums zu stehlen. Als sie von Angestellten beim Diebstahlsversuch betreten wurden, flüchteten sie aus dem Geschäft.