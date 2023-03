Großeinsatz bei Explosionsalarm im Waldviertel

„Es gab bei uns eine Explosion“, lautete der Notruf aus dem Agranawerk in Gmünd in Niederösterreich, der am Mittwochvormittag einen Großalarm bei den umliegenden Feuerwehren auslöste. Starke Rauchentwicklung machte das Einsatzbild für die Florianis zuerst recht undurchsichtig.