Pkw krachte in Straßenbahn: Lenker leicht verletzt

Gegen 7.15 Uhr war der Einheimische mit seinem Pkw in Innsbruck auf der Layrstraße unterwegs und wollte in die Höttinger Au einbiegen. Zur selben Zeit kam von links eine Straßenbahn, die an dieser Stelle einen Fahrbahnwechsel durchführen muss. „Der Autofahrer schätzte nach eigenen Angaben die Entfernung zur Straßenbahn falsch ein und fuhr in die Höttinger Au ein“, heißt es seitens der Polizei.