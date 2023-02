Nach Schnee-Stopp: St. Pölten behauptet Spitze

Die Niederösterreicher setzten sich zum Abschluss der 17. Runde am Sonntagnachmittag bei SK Sturm Graz II mit 2:0 (0:0) durch. Die Partie in Gleisdorf war wegen Schneefalles in der Nacht und dadurch notwendiger Arbeiten am Spielfeld mit dreistündiger Verspätung angepfiffen worden. Die Tore erzielten Yacouba Silue (54.) und Benedikt Scharner (63.).