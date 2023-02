Arsenal-Fan wurde in einem Chelsea-Trikot begraben

Auch Priester verwirrt

Der Arsenal-Fan wurde also ausgerechnet in einem Trikot des Erzrivalen begraben. „Offenbar können sie ihn nicht mehr ändern. Aber ganz ehrlich, das hat eine sehr traurige Situation heute in eine lustige verwandelt“, meinte Daly. „Selbst als der Priester hereinkam und verwirrt fragte, ob er nicht ein Arsenal-Fan sei, haben wir alle gelacht. Der arme David wird sich im Grab umdrehen.“