WM für Mario Seidl vorbei, bevor sie begann

Hypo was? Hypogammaglobulinämie bedeutet, dass sein Körper zu wenige Abwehrstoffe gegen Pilze, Viren und Bakterien herstellt. Deshalb, so Aussagen aus dem Skiverband, war der 30-Jährige bereist im Sommer länger krank und hatte auch in der unmittelbaren Saisonvorbereitung sowie während des Weltcupwinters mehrfach Probleme.