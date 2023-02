Steirer rückt magische Orte ins beste Licht

Fängt die „Seele der Region“ ein

Unendliche Lavendelfelder, die sich mit Sonnenblumen und Klatschmohn am Horizont verlieren, hat er bei seiner Reise dorthin genauso vor die Linse geholt wie mittelalterliche Bergdörfer mit plätschernden Brunnen und die größte Flamingo-Population Europas. „Ich habe versucht, die Seele dieser Region einzufangen“, sagt Fuchs und erzählt von einem Traum in Violett, den er bis Ende März in der Steiermark präsentieren wird. Den Mythos verschiedener Länder sichtbar machen, das wollen er und seine Familie noch so lange wie möglich. Was ihn weiter antreibt? „Der schönste Zuspruch ist immer noch die Begeisterung der Menschen bei unseren Vorträgen.“