Kein leichter Weg trotz Leichtfüßigkeit

Dieser Weg wird kein leichter sein: Dabei ist Ballerina Karina Sarkissova doch allein schon berufsbedingt so außerordentlich leichtfüßig unterwegs. Ab 3. März (20.15 Uhr, ORF 1) will die Balletttänzerin - neben den anderen Kandidaten Omar Khir Alanam, Michael Buchinger, Eveline Eselböck, Lucas Fendrich, Corinna Kamper, Hannes Kartnig, Lilian Klebow, Alexander Pointner und Martina Reuter - dies auch auf dem „Dancing Stars“-Parkett unter Beweis stellen. Das gefällt nicht jedem: Kritiker der Blondine sagen, dass ihr damit unfairerweise weniger Hindernisse auf dem Weg zum perfekten Ballroom-Auftritt im Weg stehen. „Das stimmt schon“, so Sarkissova im „Krone.TV“-Gespräch, „aber es haben schon viele Promis mit Vorkenntnissen mitgemacht, etwa Elke Winkens oder Caroline Athanasiadis, die die letzte Staffel gewonnen hat. Sie hatte eine Musicalausbildung. Es hilft natürlich, dass ich Tänzerin bin. Es ist trotzdem eine andere Welt für mich.“