Paragleiter (38) schlägt auf Skipiste auf - tot!

28-Jähriger und 25-Jähriger mit Heli in Klinik

Auch in Fulpmes und Oetz stürzten zwei Männer mit ihren Gleitschirmen ab. Ein 28-jähriger Einheimischer startete im Skigebiet Schlick 2000 (Bezirk Innsbruck-Land) am frühen Nachmittag vom Kreuzjoch in Richtung Landeplatz in Fulpmes. Er befand sich erst wenige Minuten in der Luft, als der Gleitschirm von einer starken Windböe erfasst wurde. Der Österreicher verlor die Kontrolle und stürzte aus 15 Metern Höhe in steiles, felsiges Gelände, wobei er sich an der Wirbelsäule verletzte. Der Notarzthubschrauber barg den 28-Jährigen per Tau und flog ihn in die Innsbrucker Klinik.