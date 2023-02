Rechtliche Tipps für unsere Freiwilligen-Vereine

Seminarreihe über „Haftung im Vereinswesen“

Hier gibt, nach einer pandemiebedingten Pause, die Fach-Enquete „Service Freiwillige“ nun wieder Auskunft und startet mit einer Seminarreihe: Bei sechs Terminen in Niederösterreich geben Rechtsexperten Auskunft zum Thema „Haftung im Vereinswesen“. Erster Termin ist am Mittwoch um 18 Uhr im Seminar- und Ausbildungszentrum in Atzenbrugg.