Leben in Angst: „Ich sehe trotzdem viel Schönes“

„Krone“: Herr Schlechtleitner, Sie leiden an einer generalisierten Angststörung und an Depressionen. Wovor haben Sie so große Angst und wie bestimmt diese Ihren Alltag?

David Schlechtleitner: Kurz gesagt: Seit meiner Jugend habe ich panische Angst zu sterben. Nicht so, wie es jeder Mensch in bestimmten Momenten hat. Bei mir ist die Angst eine Konstante im Leben. Immer wieder bin ich davon überzeugt, einen Tumor zu haben und qualvoll daran zugrunde gehen zu müssen. Früher äußerte sich das zum Beispiel in Panikattacken mitten in der Nacht. Dann musste ich den Notarzt alarmieren, weil ich tatsächlich körperlich zusammengebrochen bin. Entdecke ich ein gerötetes Muttermal, kann im Kopf jederzeit die Angstlawine losgehen. Ich kann dann an nichts anderes denken. Die Panik lähmt mich, lässt keine rationalen Gedanken mehr zu. Der Kopf schaltet aus. Da ist nur noch das Gefühl der Todesangst.