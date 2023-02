Sie sind Aufsichtsrats-Boss der Bundesliga, interimistisch standen Sie als ÖFB-Präsident nicht zur Verfügung - hat sich an diesem Entschluss nun etwas geändert?

Mein Herz schlägt für Admira und die Liga, also für den Profi-Fußball. Als ÖFB-Präsident müsste ich auch den Breitensport abdecken, das ist ein ehrenamtlicher Fulltime-Job, für den mir auch die Zeit fehlen würde. In Wahrheit ist der ÖFB ein Konsortium der Landesverbände. Ich unterstütze gerne weiter, aber das Amt des Präsidenten ist für mich kein Thema.