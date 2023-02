Student umrundet in 194 Tagen die ganze Welt

Von Thailand und Indonesien über Australien und Neuseeland bis nach Hawaii und Los Angeles. Paul Praschinger hat mit seinen 23 Jahren schon einige Länder bereist. Bereits in jungen Jahren war dem gebürtigen Wiener Neudorfer klar, dass er die Welt mit dem Rucksack erkunden möchte. Und so ging es 2019 mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok. Zuerst mit Freunden, danach startete er seinen Solo-Trip. In Asien war er oft mit dem Bus unterwegs, in Australien und Neuseeland bevorzugte er den Campervan.